Виновником коллапса на пермском предприятии, которому грозит разорение, назвали простого сторожа

09:57 28 апреля 2018 0

В полиции уверены, что всему виной халатность сторожа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Колхозу «Богородский» (село Богородск Октябрьского района Прикамья) грозят серьезные проблемы из-за смертельного ДТП и проигранного суда о возмещении ущерба. Предприятие требует возбудить уголовное дело по факту аварии, но в полиции «URA.RU» сообщили, что виновник известен — это сторож самого колхоза.

Прошлым летом житель города Верхняя Пышма (Свердловская область) Юрий Гордеев сбил на своей машине (на скорости 60 км в час — по версии полиции) семь лошадей, принадлежавших колхозу. Супруга мужчины (она находилась на пассажирском месте) получила тяжелые травмы и скончалась через два месяца. Сам Гордеев, его сын и родители погибшей потребовали от колхоза по два млн рублей компенсации морального вреда плюс 340 тысяч рублей возмещения расходов на лечение, похороны и ремонт автомобиля. В декабре Верхнепышминский городской суд удовлетворил иск, но «урезал» требования свердловчан до двух млн 200 тысяч рублей. Хотя виновник аварии так и не был установлен, полиция не возбудила уголовное дело и ограничилась проверками.

Колхоз заявил, что проигранный суд может подорвать деятельность предприятия — единственного крупного работодателя в селе Богородск. Была подана апелляция — ее рассматривает Свердловский областной суд. А параллельно были направлены заявления в Следственный комитет (СК) РФ с просьбой привлечь к ответственности и судью за процессуальные нарушения, и сотрудников полиции, отказавшихся возбудить уголовное дело и искать виновника ДТП. Ранее в этой истории сторону колхоза заняла Союзная общественная палата по Пермскому краю (независимое объединение, альтернативное Общественной палате региона). На объективном расследовании ДТП настаивал и бизнес-омбудсмен Прикамья Вячеслав Белов.

«URA.RU» направило запрос в региональный главк МВД, чтобы выяснить, почему же не расследуется это ДТП. Полиция утверждает, что фактический виновник установлен: «Табун лошадей из 30 голов, принадлежавший колхозу, в момент ДТП должен был находиться в закрытом загоне под охраной сторожа. Однако сторож, приняв табун от конюхов, покинул рабочее место, оставив лошадей без охраны и присмотра», — сообщили правоохранители. Несмотря на то, что были сбиты сразу семь лошадей (три погибли на месте) у полиции нет сомнений, что автомобиль Гордеева двигался без превышения скорости. А вот в отношении сторожа в СК РФ направлен материал об обнаружении в его действиях признаков преступления — халатности.

В настоящее время руководство колхоза все же настаивает на возбуждении уголовного дела и готово обращаться в центральный аппарат СК РФ, если на региональном уровне последует очередной отказ.