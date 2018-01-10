Свердловчанин и силовики создают в Пермском крае новый протест

20:12 10 января 2018 0

Молчание правоохранителей и предприимчивость свердловчанина могут вывести на улицы работников крупного колхоза Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В преддверии президентских выборов югу Прикамья грозит экономическое потрясение, чреватое большим протестом. Причем власть тут не виновата — политическими рисками могут обернуться судебные «разборки» жителя Свердловской области и предприятия из-за ДТП, в котором погибли женщина и семь лошадей. Напуганные жители в отчаянии намерены обратиться за помощью к Владимиру Путину.

В Верхнепышминском городском суде 27 декабря был рассмотрен иск местного жителя Юрия Гордеева к колхозу «Богородский» (Октябрьский район Пермского края). Мужчина, машина которого столкнулась с лошадьми, принадлежавшими предприятию, потерял в ДТП свою супругу. Сам Гордеев, его сын и родители погибшей женщины потребовали от колхоза по два млн рублей компенсации морального вреда. Плюс 340 тысяч — расходы на лечение после аварии, ремонт автомобиля и похороны. Итого — сразу восемь млн 340 тысяч рублей. Свердловчанин выиграл, однако суд его требования сильно «урезал» — примерно до двух млн 200 тысяч. Но и эта сумма ставит под угрозу дальнейшее существование предприятия.

В ДТП погибли сразу три взрослых лошади Фото из материалов проверки по факту ДТП

В распоряжении редакции «URA.RU» оказались материалы проверок по факту злополучной автоаварии. 19 августа прошлого года вечером по автодороге Голдыри-Орда-Октябрьский двигался автомобиль Toyota-Sprinter. Машина направлялась из Свердловской области в Башкирию. Однако водитель — 27-летний житель города Верхняя Пышма Свердловской области Юрий Гордеев — допустил наезд на лошадей. Машину отбросило в кювет на 70 метров.

Сам водитель не пострадал, а вот его супруга, находившаяся на заднем пассажирском сиденье, получила серьезные травмы и была госпитализирована. Через два месяца женщина скончалась. Сзади также находился ребенок — он не получил повреждений.

Отдел МВД по Октябрьскому району провел проверку по факту ДТП. Правоохранители пришли к выводу, что в автомобиле все были пристегнуты ремнями безопасности. А виновниками аварии фактически стали лошади, выбежавшие на дорогу со скоростью движения около 10,26 километра в час. Водитель не сумел избежать столкновения с животными, соответственно нарушений правил дорожного движения не усматривается. Уголовное дело возбуждать не стали.

Позднее была проведена автотехническая экспертиза. Специалист пришел к выводу, что машина двигалась со скоростью 60 километров в час (то есть без превышения), а у водителя действительно не было возможности избежать столкновения с лошадьми. И полиция повторно отказалась возбудить уголовное дело.

Силовики практически закрыли эту историю, но в мае этого года сами же всколыхнули ее вновь. Следователи все той же полиции сочли, что проверка была проведена не полностью — очевидцы аварии не опрошены, не установлено соответствие скорости машины и обстановки на местности. Впрочем, вновь правоохранители не нашли повода для возбуждения уголовного дела.

О Гордееве в материалах проверки практически нет информации. Указано, что он на момент аварии нигде не работал. Ни слова о том, есть ли в его биографии другие ДТП. Был ли ранее судим — тоже непонятно. Из показаний Гордеева следует, что, двигаясь на скорости 60 километров в час, он увидел бежавшую лошадь, затормозил, но не смог избежать столкновения. Затем потерял сознание. Когда очнулся — увидел две мертвых лошади.

После аварии в таком состоянии оказалась Toyota, которая якобы двигалась со скоростью 60 километров в час Фото из материалов проверки по факту ДТП

Однако свидетель — водитель ВАЗа, вызвавший на место ДТП скорую помощь — в ходе проверки пояснил, что Toyota обогнала его машину. Мужчина заявил, что иномарка двигалась со скоростью 90-100 километров в час, а буквально через минуту и произошло столкновение с лошадьми. Впрочем, свидетель предположил, что после обгона водитель Toyota мог снизить скорость.

Что касается лошадей: возле дороги находился табун из 20-30 животных. В ДТП пострадали семь. Три погибли, еще четыре пришлось забить из-за травм. Выяснилось, что принадлежали они колхозу «Богородский» (село Богородск Октябрьского района).

После полицейских проверок началось самое интересное. Отказ от возбуждения уголовного дела привел к тому, что виновниками ДТП полиция фактически признала лошадей. А это дало свердловчанину Юрию Гордееву возможность предъявить многомиллионный иск к колхозу.

Сразу стало очевидно, что разбирательства в суде грозят предприятию большими проблемами. К делу подключилась Союзная общественная палата по Пермскому краю (независимое объединение, альтернативное Общественной палате региона). Общественники выразили несогласие с действиями полиции — по их мнению, такие тяжелые последствия ДТП не могли наступить, если автомобиль действительно двигался со скоростью 60 километров в час. А если скоростной режим все же был нарушен — к ответственности необходимо привлечь водителя.

Ильнур Гарифуллин уверен, что силовики так и не разобрались в ДТП, в связи с чем поставили под угрозу дальнейшее существование колхоза Фото с сайта Союзной общественной палаты по Пермскому краю

В письме, адресованном прокуратуре, общественники отметили, что провели собственное расследование с участием автоэкспертов. Специалисты пришли к выводу, что лошади не перебегали дорогу, а стояли на ней либо двигались навстречу Toyota. Общественники указали, что силовики допросили не всех свидетелей, не проверили техническое состояние автомобиля. Травмы погибшей женщины вызывают подозрения, что она не была пристегнута ремнем безопасности. Возникла также версия, что водитель мог просто уснуть за рулем либо говорил по телефону в момент ДТП. Полиция эти предположения не опровергла в ходе своей проверки.

«В аварии погиб человек — и это уже железный повод для возбуждения уголовного дела. Правоохранительные органы должны были досконально изучить все обстоятельства ДТП. Но вместо этого колхоз теперь рискует прекратить существование. Ситуация чревата социальной напряженностью», — отмечает председатель Союзной общественной палаты Ильнур Гарифуллин. С его точки зрения, и судебное заседание проходило с очевидными нарушениями.

Председатель колхоза «Богородский» Виктор Несмиянов сообщил «URA.RU», что готов оспаривать судебное решение: для предприятия и два млн рублей — колоссальная сумма. К тому же не доказана вина колхоза.

Вячеслав Белов надеется, что силовики все же проведут объективное расследование ДТП Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Получим копию судебного решения и будем думать о дальнейших перспективах. Мы не согласны с требованиями по одной простой причине: как на скорости 60 километров в час легковой автомобиль мог насмерть сбить трех взрослых лошадей? Правоохранительные органы не разобрались в этой истории. Каким образом лошади в вечернее время покинули пастбище и оказались в двух километрах от села — никто вообще не выяснял», — говорит собеседник.

Несмиянов отметил, что если колхоз прекратит существование, то без работы останутся более 160 человек. Других крупных предприятий в селе Богородск нет. Сам колхоз уже понес существенные расходы — семь погибших лошадей оценены почти в 330 тысяч рублей. Председатель добавил, что ситуация находится на контроле уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслава Белова, но колхозники намерены выступить с обращением к Владимиру Путину.

Бизнес-омбудсмен подтвердил «URA.RU», что история с этим ДТП вызывает вопросы. «Ситуация на контроле. Уполномоченный настаивает на объективном рассмотрении дела, установлении виновных лиц в данной аварии судом и учета решения при определении обязательств колхоза», — говорит Вячеслав Белов.

Корреспондент «URA.RU» связался с жителей Верхней Пышмы Юрием Гордеевым, однако тот категорически отказался от общения. Мужчина отметил, что не считает нужным давать какие-либо комментарии по истории с колхозом «Богородский».

В Пермском крае, к слову, есть яркий пример протестной территории, которая перешла к пикетам, митингам и обращениям к президенту из-за плачевного положения основного предприятия. Речь о поселке Майский, где пришел в упадок крупный государственный свинокомплекс «Пермский» после появления арендатора. Местные жители с лета прошлого года продолжают протестные акции. А свое отношение к власти они выразили на выборах в Совет депутатов, прошедших 10 декабря. При явке всего в 20,12% большинство мандатов получили самовыдвиженцы — шесть. Оставшиеся четыре места в парламенте достались «Единой России».