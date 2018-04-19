Пермское предприятие, которому грозит разорение из-за смертельного ДТП, готовит письмо Бастрыкину

09:16 19 апреля 2018 0

Колхоз, который рискует закрыться из-за странного ДТП, предъявил серьезные претензии полиции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Колхоз «Богородский» (село Богородск Октябрьского района Прикамья) требует привлечь к ответственности сотрудников полиции за отказ возбудить уголовное дело по факту смертельного ДТП. Руководитель предприятия рассказал «URA.RU», что именно из-за бездействия силовиков бизнес ждут огромные проблемы.

Дело в том, что в декабре прошлого года городской суд Верхней Пышмы (Свердловская область) удовлетворил иск местного жителя Юрия Гордеева к колхозу. Гордеев прошлым летом сбил на своей машине (на скорости 60 километров в час — по версии суда и полиции) семь лошадей, принадлежавших предприятию. Супруга мужчины, находившаяся на пассажирском месте, получила тяжелые травмы и через два месяца скончалась. Гордеев, его сын и родители погибшей потребовали от колхоза по два млн рублей компенсации морального вреда. Плюс 340 тысяч рублей возмещения расходов — лечение после аварии, ремонт автомобиля и похороны. Суд удовлетворил иск, но «урезал» требования свердловчан до двух млн 200 тысяч рублей. Колхоз подал апелляцию на решение, 24 апреля ее рассмотрит Свердловский областной суд.

Однако виновник аварии так и не был установлен — полиция не возбудила уголовное дело. Колхоз несколько дней назад направил письмо в Октябрьский межрайонный следственный отдел регионального управления Следственного комитета (СК) РФ. Предприятие просит срочно провести проверку в отношении сотрудников отдела МВД по Октябрьскому району и Юрия Гордеева, возбудить в отношении должностных лиц полиции уголовные дела (по фактам превышения должностных полномочий, халатности, служебного подлога и незаконного освобождения от уголовной ответственности). Если меры так и не будут приняты, то колхоз намерен обратиться к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Ему уже жаловались на Верхнепышминский городской суд — конюх Андрей Бахматов, привлеченный по делу в качестве третьего лица, возмутился, что разбирательства провели без его участия.

«В результате ДТП погиб человек, поэтому должно быть возбуждено уголовное дело. Необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего. Наша вина никем не установлена и не доказана», — пояснил свою позицию председатель колхоза Виктор Несмиянов. Собеседник отметил, что выплата двух млн рублей поставит предприятие в крайне тяжелое финансовое положение.

Начальник отдела полиции по Октябрьскому району Вячеслав Корякин сообщил корреспонденту «URA.RU», что не станет беседовать по телефону. А его комментарий можно получить только после официального обращения в региональный главк МВД («URA.RU» направило запрос). Ранее сторону колхоза заняла Союзная общественная палата по Пермскому краю (независимое объединение, альтернативное Общественной палате региона). На объективном расследовании ДТП настаивал и бизнес-омбудсмен Прикамья Вячеслав Белов.