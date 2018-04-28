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28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
21:12  28 апреля 2018 0

Уральцы раньше всех увидят кубок чемпионата мира по футболу

Сфотографироваться с кубком сможет каждыйФОТО: kremlin.ru
новость из сюжета:
Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге
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Чуть больше чем через неделю в Екатеринбург прибудет кубок грядущего первенства мира по футболу. Все желающие смогут посмотреть на главный футбольный трофей и сфотографироваться с ним.

Согласно плану тура кубка чемпионата мира по футболу FIFA, в самом начале мая его привезут во Владивосток, затем в Новосибирск, а уже после этого — в Екатеринбург, который по сути станет первым из городов-организаторов, принявших кубок. Торжественная встреча легендарного трофея состоится 8 мая на площади перед Дворцом молодежи. Ожидается, что на церемонии приветствия кубка будут представители FIFA, администрации Свердловской области и Екатеринбурга.

«Кубок пробудет в городе с 8 по 12 мая. Все желающие также смогут принять участие в церемонии его встречи», — рассказала «URA.RU» представитель департамента информполитики Свердловской области Юлия Прыткова. Она отметила, что большая часть связанных с кубком мероприятий пройдет 10—12 мая.

Планируется, что кубок разместят на Плотинке, в центре города. Вслед за Екатеринбургом трофей чемпионата смогут увидеть жители Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Отметим, что старт туру кубка чемпионата мира по футболу был дан в сентябре прошлого года в Москве.

Дарья Корчак
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