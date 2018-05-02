Бывшая супруга режиссера Армена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская призналась в правдивости слухов о выплате трех миллионов рублей Элине Мазур. За эти деньги адвокат должна была помирить семейную пару, но лишь усугубила ситуацию.
Скандально известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о попытках вернуть бывшего мужа в эфире радио «Комсомольская правда». На вопрос телеведущей о появлении в жизни Цымбалюк-Романовской помощницы Элины Мазур, пианистка ответила, что именно она помогла ненавистникам «украсть у нее мужа».
«Элина обещала спасти мой брак. Я поверила ей. В самый тяжелый момент со мной, к сожалению, оказалась рядом Элина, которая пообещала, что вернет мне мужа. Я готова была отдать ей все», — рассказала Цымбалюк-Романовская. Она добавила, что не жалеет о выплате трех миллионов. «По крайней мере, я сделала все, что могла».
Ранее Мазур заявляла о том, что Цымбалюк-Романовская пыталась упрятать супруга в психбольницу. Недавно народный артист СССР Армен Джигарханян был выписан из больницы. Он вернулся к своей бывшей жене, Татьяне Власовой.