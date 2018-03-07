Жена Джигарханяна планировала упрятать актера в психушку

18:00 07 марта 2018 5

Как оказалось, Цымбалюк-Романовская не собиралась возвращать мужа Фото: личная страница Виталины Цымбалюк-Романовской в Facebook

В эфире «Первого канала» покажут очную ставку экс-супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской с ее бывшим пресс-секретарем Элиной Мазур в программе «На самом деле». Там выяснилось, что жена актера планировала запрятать его в психбольницу.

Телеграм-канал Super сообщает, что «жена Джигарханяна пыталась упрятать его в психушку за три миллиона долларов». Интересно, что Цымбалюк-Романовская и Мазур не знали, что встретятся на телевидении, и во время ссоры выдали аудитории новые порции компромата.

Ранее Мазур рассказала о беременности Цымбалюк-Романовской. Эта информация использовалась для поддержания положительного образа экс-супруги Джигарханяна.