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03:14  03 мая 2018 0

Камера наблюдения рассказала о причине конфликта уральского общественника и охранника парковки. ВИДЕО

Конфликт произошел из-за места не несанкционированной парковкеФото: Андрей Прытков, Facebook

Причиной нападения охранника парковки на екатеринбургского общественника Андрея Прыткова стало желание поставить машину на «зарезервированные». Как следует из опубликованной записи камеры наружного наблюдения, конфликт разгорелся после того, как Прытков начал ногами отбрасывать конусы, препятствующие парковке его машины.

На записи, опубликованной порталом E1, к машине подходит мужчина, который начинает выяснять с общественником отношения. Оппоненты машут руками, пытаясь нанести друг другу удары, после чего охранник уходит. Прытков начинает что-то искать в багажнике, но в этот момент его визави возвращается, вооруженный снеговой лопатой, и начинает наносить удары.

Напомним, инцидент произошел 1 мая в Чкаловском районе Екатеринбурга. По словам самого Прыткова, он решил проверить, поднят ли над зданием прокуратуры Чкаловского района на улице Родонитовой государственный флаг, то есть соблюдается ли законодательство. Конусы препятствующие парковке, он начал убирать, так как охраняемая парковка незаконная, а пространство является общественным.

В прокуратуре объяснили: парковка к надзорному органу никакого отношения не имеет, как не имеет и охранников. Тем не менее по факту нападения на Прыткова полиция сейчас проводит проверку, в ходе которой будет установлена личность нападавшего, а также степень вреда здоровью общественника. Во всяком случае, заявление от Прыткова было принято, зарегистрировано и получило ход. Там же, кстати, уточнили: парковка «проблемная», то есть жалобы на нее поступали и раньше.

Евгений Александров
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