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07 мая 2018
16:02  07 мая 2018 0

Bloomberg узнал подробности назначения Кудрина на высокий пост

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, кудрин алексей
Алексей Кудрин, похоже, вернется во властьФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Председатель Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин может быть назначен на высокий пост с «ограниченным влиянием». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник в российском правительстве и администрации президента.

По данным издания, президент России Владимир Путин после инаугурации рассматривает возможность назначить Кудрина на высокий пост для налаживания экономических связей с Европой и США. Но даже в случае положительного решения влияние Кудрина будет ограниченным. В противовес ему в правительство может быть назначен советник Путина Андрей Белоусов как «сторонник сильной роли государства в экономике». Ожидается, что Белоусов займет пост первого вице-премьера Игоря Шувалова. Таким образом Кремль стремится избежать дальнейшего обострения геополитической напряженности, однако не готов смягчить политическую линию, отмечает Bloomberg. Законопроект об ответных санкциях Госдума должна рассмотреть в мае.

В марте в послании Федеральному Собранию Путин заявил, что России нужно ускорить экономический рост и преодолеть технологическое отставание. Фактически он поддержал предложенную Кудриным программу экономических реформ.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Путин может передать Кудрину полномочия премьера Дмитрия Медведева в экономическом блоке правительства. Это назначение стало бы сигналом для Запада о готовности России идти на компромисс.

Наталья Михалева
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