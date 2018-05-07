Bloomberg узнал подробности назначения Кудрина на высокий пост

Председатель Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин может быть назначен на высокий пост с «ограниченным влиянием». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник в российском правительстве и администрации президента.
По данным издания, президент России Владимир Путин после инаугурации рассматривает возможность назначить Кудрина на высокий пост для налаживания экономических связей с Европой и США. Но даже в случае положительного решения влияние Кудрина будет ограниченным. В противовес ему в правительство может быть назначен советник Путина Андрей Белоусов как «сторонник сильной роли государства в экономике». Ожидается, что Белоусов займет пост первого вице-премьера Игоря Шувалова. Таким образом Кремль стремится избежать дальнейшего обострения геополитической напряженности, однако не готов смягчить политическую линию, отмечает Bloomberg. Законопроект об ответных санкциях Госдума должна рассмотреть в мае.
В марте в послании Федеральному Собранию Путин заявил, что России нужно ускорить экономический рост и преодолеть технологическое отставание. Фактически он поддержал предложенную Кудриным программу экономических реформ.
Ранее издание Financial Times сообщало, что Путин может передать Кудрину полномочия премьера Дмитрия Медведева в экономическом блоке правительства. Это назначение стало бы сигналом для Запада о готовности России идти на компромисс.