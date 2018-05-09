Пермский суд вынес приговор серийному педофилу, который насиловал детей на протяжении 11 лет

Житель Прикамья проведет 20 лет в колонии строгого режима
Житель Пермского края признан виновным в сексуальном насилии малолетних детей и приговорен к 20 годам колонии строгого режима.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 55-летний педофил нападал на мальчиков и девочек в подъездах жилых домов с 2005 по 2016 год. Силовикам удалось его задержать после нападения на двух девочек. Как выяснилось позже, преступник имеет четверых детей, разведен, а в прошлом был судим за кражу.
Результаты экспертизы выявили у мужчины множественное расстройство сексуального предпочтения, однако хроническим психическим расстройством не страдает. В итоге он предстал перед судом и был признан виновным по пяти эпизодам.