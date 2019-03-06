Студенты Пермского государственного университета подготовили своим одногруппницам необычный подарок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (Фото из архива)

Студенты Пермского государственного университета сняли для своих одногруппниц эротическое видеопоздравление с грядущим 8 Марта. Второкурсники механико-математического факультета предстали на видео без одежды.

«Привет, я знаю, как ты устала, поэтому сегодня вся работа по дому будет на мне», — говорит молодой человек, лежа на кровати и прикрывшись одним полотенцем. Далее на видео полуголые студенты помыли полы и приготовили на кухне «любимое блюдо» женщин.

В пресс-службе университета комментировать видео студентов отказались. Заявив, что оно не имеет никакого отношения к учебному процессу, пишет портал «В курсе.ру».

Ранее соцсети взорвало видео, снятое курсантами Ульяновского института гражданской авиации. Будущие пилоты сняли клип-пародию на «Satisfaction» Benny Benassi, где исполнили «сексуальный» танец в одних трусах и форменных фуражках. Тогда общественность разделилась на два лагеря — некоторые требовали скорейшего отчисления курсантов из института, другим шутка будущих пилотов понравилась.