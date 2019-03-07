В Югре мэры остались без денег на ремонт дворов

Муниципалитеты должны будут найти деньги в своем бюджете либо отказаться от благоустройства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Югры не смогут в 2019 году тратить деньги на благоустройство дворов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом «URA.RU» рассказал директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Егор Ковальчук.

«Ремонт дворов не попал в последнюю редакцию национального проекта. Соответственно, финансировать этот вид работ из средств регионального и федерального бюджетов мы не сможем. Приоритет отдан развитию общественных пространств», — прокомментировал чиновник. В 2019 году югорские муниципалитеты получат полмиллиарда рублей из окружной и федеральной казны на создание комфортной среды. Но ремонтировать дворы придется за собственный счет.

В Сургуте, например, из 10 придомовых территорий осталось только три, которые город приведет в порядок на паях с собственниками. В других муниципалитетах, где бюджет скромнее, местные власти и вовсе могут отказаться от таких видов работ в 2019 году. «Мы будем обращаться в департамент финансов. Может быть, получится выделить деньги на софинансирование из окружного бюджета», — поделился планами в разговоре с «URA.RU» Егор Ковальчук.

Впрочем, нашлись в Югре муниципалитеты, которые вполне устраивает акцент на благоустройстве общественных пространств. «Мы, благодаря помощи из региональной и федеральный казны, сможем к 2020 году закончить обустройство Аллеи боевой славы. Это важный для города объект», — заявил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» глава Мегиона Олег Дейнека.