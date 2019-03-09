В СК подтвердили, что экс-замглавы Росгеологии пытался сбежать от следствия под чужой фамилией

Алена Скользина
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09 марта 2019 в 20:37
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
Ранее Горринг носил фамилию ГанижевФото: Илья Московец © URA.RU

Бывший замглавы Росгеологии Руслан Горринг сменил фамилию, находясь в розыске в 2012 году. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Московской области. До 2012 года Горринг носил фамилию Ганижев.

«Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом», — сообщает московское СУ СКР. Отмечается, что ближайшие родственники Ганижева-Горринга также сменили фамилию.

В 2011 году Руслан Ганижев получил более 5 млн рублей от бизнесмена, собирающегося вести коммерческую деятельность в Московской области. Предполагалось, что Ганижев передаст эту сумму председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину. Однако следователи задержали его до передачи денег. Ганижев признался в преступлении, после чего суд назначил ему подписку о невыезде. Но Ганижев скрылся от следствия и сменил фамилию. В 2015 году Горринг пришел в Росгеологию уже под новыми фамилией и отчеством.

Руслан Горринг был задержан в аэропорту Внуково 8 марта. Топ-менеджер был уволен из Росгеологии за скандальное видео, а позже его обвинили во взяточничестве и объявили в розыск. Ранее СМИ уже сообщали о том, что Горринг до устройства в Росгеологию носил другую фамилию, однако СКР подтвердил эту информацию только сейчас.

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