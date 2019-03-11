В уральской больнице, где сняли видео с «пьяными врачами», началась министерская проверка

В больнице города Верхнего Уфалея, где врачей якобы засняли на видео пьяными накануне 8 Марта, пройдет проверка. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.
«Жалоб в администрацию больницы по этой ситуации не поступало. Но проверка все же будет организована на основании обращения и видеозаписи, распространяемой в СМИ и социальных сетях», — пояснили в ведомстве.
Как уже писало агентство, скандал разгорелся после того, как родственница одной из пациенток, по ее словам, застала пьяного врача выходящим из реанимации. На вопрос, обращенный к другому сотруднику больницы, последовал ответ — отмечающая вместе с коллегами 8 Марта медик выходила в туалет.
Приехавшие правоохранители не усмотрели в происходящем ничего криминального. В итоге сделанная возмущенной горожанкой видеозапись попала в интернет и привлекла внимание минздрава.
«По информации главного врача больницы, пациентка вызвала полицию, они не нашли нарушений в работе сотрудников медучреждения. Также на место подошел заведующий отделением, который подтвердил, что все сотрудники выполняли свою работу и находились в адекватном состоянии», — добавили в минздраве.