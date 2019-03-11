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В уральской больнице, где сняли видео с «пьяными врачами», началась министерская проверка

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 15:19
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Заседание совета по реализации программы «Здоровье уральцев», Екатеринбург, больница, реанимация
«Отмечающие» медики якобы ходили в реанимацию в туалетФото: Анна Майорова © URA.RU

В больнице города Верхнего Уфалея, где врачей якобы засняли на видео пьяными накануне 8 Марта, пройдет проверка. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

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«Жалоб в администрацию больницы по этой ситуации не поступало. Но проверка все же будет организована на основании обращения и видеозаписи, распространяемой в СМИ и социальных сетях», — пояснили в ведомстве.

Как уже писало агентство, скандал разгорелся после того, как родственница одной из пациенток, по ее словам, застала пьяного врача выходящим из реанимации. На вопрос, обращенный к другому сотруднику больницы, последовал ответ — отмечающая вместе с коллегами 8 Марта медик выходила в туалет.

Приехавшие правоохранители не усмотрели в происходящем ничего криминального. В итоге сделанная возмущенной горожанкой видеозапись попала в интернет и привлекла внимание минздрава.

«По информации главного врача больницы, пациентка вызвала полицию, они не нашли нарушений в работе сотрудников медучреждения. Также на место подошел заведующий отделением, который подтвердил, что все сотрудники выполняли свою работу и находились в адекватном состоянии», — добавили в минздраве.

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