Врачи объяснили, что они отмечают 8 Марта на работе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врачи городской больницы Верхнего Уфалея Челябинской области были замечены в нетрезвом состоянии на работе. Видео с пьяным доктором было опубликовано местной жительницей, чья мать попала в эту больницу. В каком именно медучреждении произошел инцидент — не уточняется.

«А можно узнать — вы трезвая? Просто у вас из реанимации вышел пьяный человек. И посторонний парень, пытался войти в реанимацию», — спрашивает автор видео у женщины-врача, которую она встретила в коридоре больницы. Доктор отвечает, что молодые люди, которые озадачили посетительницу больницы, являются сотрудниками учреждения. Затем врач сообщает, что она сейчас находится не на смене, а просто пришла отметить с коллегами праздник.

«Сегодня не наша смена. Мы просто пришли отмечать», — заявила сотрудница больницы. На вопрос, почему другая пьяная женщина вышла из реанимации, медик ответила, что она просто ходила в туалет.

Получить оперативный комментарий в региональном Минздраве агентству не удалось — там не взяли трубку.