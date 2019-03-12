11 марта 2019

Раскрыто содержание записки о бомбе на борту самолета «Уральских авиалиний». ФОТО

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 03:10
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Открытие технического ангара
Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за этой запискиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

СМИ опубликовали фотографию записки с сообщением о бомбе на борту самолета «Уральских авиалиний», который летел из Бахрейна в Москву.

Фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Снимок опубликовала «Лента.ru» со ссылкой на один из Telegram-каналов. Именно из-за этой записки, найденной в туалете, воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Баку. «В самолете бомба. Пилоту», — написано на клочке бумаги.

После находки бортпроводники начали осматривать ручную кладь пассажиров, а после посадки спецслужбы досмотрели самих людей и их багаж. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Люди были размещены в гостинице, а автор письма — доставлен на допрос.

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