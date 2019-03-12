Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», который летел из Бахрейна в Москву, но экстренно сел в Баку из-за подозрений о бомбе на борту, сняли на видео, как бортпроводники проверяют ручную кладь пассажиров.
По словам оператора, представители авиакомпании искали в вещах пассажиров запрещенные предметы. На кадрах видно, как бортпроводники просят пассажиров достать с полок ручную кладь и показать содержимое.
Ранее, напомним, стало известно, что самолет «Уральских авиалиний» авиалиний экстренно приземлился в Баку. Дело в том, что один из пассажиров нашел в туалете записку, в которой говорилось, что на борту заложено взрывное устройство. Позже оказалось, что никакой бомбы в самолете нет. Тем не менее, чтобы это выяснить, самолет пришлось посадить, пассажиров и багаж — проверить, а «шутника» — вычислить и задержать.