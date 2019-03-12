11 марта 2019

Пассажиры «заминированного» рейса «Уральских авиалиний» сняли на видео поиск «бомбы» в салоне самолета

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 00:34
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Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, уральские авиалинии, авиация, чистка самолета
Бортпроводники осматривали ручную кладь пассажировФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», который летел из Бахрейна в Москву, но экстренно сел в Баку из-за подозрений о бомбе на борту, сняли на видео, как бортпроводники проверяют ручную кладь пассажиров.

По словам оператора, представители авиакомпании искали в вещах пассажиров запрещенные предметы. На кадрах видно, как бортпроводники просят пассажиров достать с полок ручную кладь и показать содержимое.

Ранее, напомним, стало известно, что самолет «Уральских авиалиний» авиалиний экстренно приземлился в Баку. Дело в том, что один из пассажиров нашел в туалете записку, в которой говорилось, что на борту заложено взрывное устройство. Позже оказалось, что никакой бомбы в самолете нет. Тем не менее, чтобы это выяснить, самолет пришлось посадить, пассажиров и багаж — проверить, а «шутника» — вычислить и задержать.

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