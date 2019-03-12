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В городе-спутнике Челябинска готовы к смене мэра

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 13:20
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Сергей Степашин во время рабочего визита в Челябинск, можин владимир
Можин может уйти в отставку в конце мартаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Копейска, города-спутника Челябинска, Владимир Можин может уйти в отставку 27 марта. В этот день состоится сессия городского собрания, где должны решить этот вопрос, сообщают «URA.RU» собственные источники. Спикер собрания Владимир Емельянов заявил, что пока такой вопрос в повестку не внесен.

«Вчера разговаривал с Можиным, он заявил, что пока никуда не уходит, а уйдет, когда ему скажут», — рассказал Владимир Емельянов. По данным «URA.RU», вопрос об уходе Можина с поста мэра Копейска сейчас согласовывается с руководством области. Телефон Можина не отвечает, в правительстве региона этот вопрос не комментируют.

Рабочий визит Виталия Мутко на строительство объектов саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск, фалейчик андрей
Фалейчика рассматривают как будущего мэра
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если Можин напишет заявление об отставке, депутаты его примут и назначат врио мэра замглавы города Андрея Фалейчика и объявят конкурс на главу города. Фалейчик занял должность вице-мэра Копейска по ЖКХ 5 февраля. Для этого ему пришлось покинуть пост замминистра строительства Челябинской области. Фалейчик уже был врио мэра Копейска, когда Можин уходил в отпуск, с 20 февраля по 11 марта.

Бывшего замминистра называют основным кандидатом на пост главы Копейска. Конкурсные процедуры займут два с половиной месяца. Если все пойдет по плану, депутаты изберут главу Копейска из числа кандидатов, отобранных комиссией, в июне.

Генерал в отставке, бывший первый зампрокурора региона 63-летний Владимир Можин стал главой Копейска в марте 2017 года. Андрею Фалейчику 38 лет. Он уроженец Челябинска, выпускник Южно-Уральского государственного университета. В областном министерстве строительства работал с 2005 года.

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