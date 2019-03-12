Роскосмос показал самый мощный в мире двигатель. ВИДЕО

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 18:24
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«Союз-5» с двигателем РД-171МВ запустят в 2022 годуФото: Википедия

Корпорация Роскосмос показала самый мощный в мире ракетный двигатель РД-171МВ. Видеоролик был опубликован в Twitter, который ведет госкорпорация.

Первый РД-171МВ, разработанный специально для ракеты «Союз-5» («Иртыш»), будет поставлен заказчику в 2021 году, сообщает «Газета.ру». «Двигатель РД-171МВ действительно будет самым мощным в мире», — приводит издание слова генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова. При массе в 10 тонн мощность двигателя составляет 246 тысяч лошадиных сил или 27 млн киловатт, «что сравнимо с мощностью крупной гидроэлектростанции».

РД-171МВ — не единственный ракетный двигатель, разработкой которого российские ракетостроители могут гордиться. Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал безупречной конструкцию российского двигателя РД-180, напоминает «Национальная служба новостей». РД-180 также разработан в НПО «Энергомаш».

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