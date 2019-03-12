Корпорация Роскосмос показала самый мощный в мире ракетный двигатель РД-171МВ. Видеоролик был опубликован в Twitter, который ведет госкорпорация.
Первый РД-171МВ, разработанный специально для ракеты «Союз-5» («Иртыш»), будет поставлен заказчику в 2021 году, сообщает «Газета.ру». «Двигатель РД-171МВ действительно будет самым мощным в мире», — приводит издание слова генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова. При массе в 10 тонн мощность двигателя составляет 246 тысяч лошадиных сил или 27 млн киловатт, «что сравнимо с мощностью крупной гидроэлектростанции».
РД-171МВ — не единственный ракетный двигатель, разработкой которого российские ракетостроители могут гордиться. Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал безупречной конструкцию российского двигателя РД-180, напоминает «Национальная служба новостей». РД-180 также разработан в НПО «Энергомаш».
Видеоролик о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ, который разрабатывается НПО «Энергомаш» для ракеты-носителя «Союз-5» pic.twitter.com/wcNSKzpnN2— РОСКОСМОС (@roscosmos) 12 марта 2019 г.