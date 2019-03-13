В одном из жилых домов Перми снег, рухнувший с крыши, повредил два балкона и газовую трубу. Фото инцидента опубликовано в городском паблике «Мой город — Пермь».
Как сообщает портал «59.ру», балконы обрушились в доме по адресу Горняков, 7. После этого оказалась повреждена и газовая труба на внешней стороне здания. В управляющей компании заявили, что плановая уборка снега уже проводилась в феврале. Вновь на крышу коммунальщики планировали забраться в ближайшие дни, но не успели.
Также выяснилось, что 7 марта администрация Дзержинского района составила административный протокол на управляющую компанию из-за проблем с уборкой снега. 14 марта чиновники планируют повторно обследовать дома в данном квартале. Представители ИГЖН уточнили, что по закону жители могут потребовать компенсацию от УК за поломанные балконы.
Ситуация с уборкой снега в Прикамье вызывает недовольство жителей на протяжении всей зимы. В феврале и марте «URA.RU» сообщало о нескольких случаях падения снежных глыб на людей и автомобили. В ситуацию уже вмешалась прокуратура, потребовавшая от муниципальных властей найти виновников снежного коллапса. Чиновники в ответ заявили, что делают все возможное, но есть и непредвиденные трудности.