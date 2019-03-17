Внучка звезды 90-х может оказаться в детдоме из-за равнодушия деда

Музыкант Лемох не хочет оказывать помощь внучке, прозябающей в нищете Фото: Дарья Попова © URA.RU

Внучка Сергея Лемоха, лидера группы «Кар-Мэн», популярной в начале 90-х, может оказаться в детдоме. По данным «Москва 24», в доме, где проживает внучка Лемоха, регулярно отключают свет, а денег в семье не хватает на еду и одежду.

Талина Кононова, 80-летняя прабабушка, с которой внучка Лемоха живет на окраине города Клин, боится, что девочку могут забрать в детдом. Кроме прабабушки, заботиться о ребенке некому. Звездный дедушка отказывается помогать внучке. Он заявлял, что готов включиться в судьбу ребенка только после того, как ее дочь, страдающую от алкоголизма, лишат материнских прав. В результате пожилая женщина не надеется на помощь музыканта.

Ране «URA.RU» писало, что дочь Сергея Лемоха Людмила лечится от алкогольной зависимости, а его внучка живет с прабабушкой в нищете. В это же время музыкант отдыхает на зарубежных курортах и ничего не желает слышать о своем ребенке от первого брака. Шестилетняя внучка музыканта вынуждена сама убираться в доме и думать о еде. Прабабушка ребенка больна, а ее пенсии хватает только на скромный набор продуктов. Пенсионерка неоднократно обращалась за помощью к Лемоху, однако помогать бывшей теще, дочери и внучке он не захотел.