Как сэкономить на новогоднем столе

Продукты с долгим сроком годности и товары по акции помогут сэкономить на новогоднем столе. Об этом сообщил финансовый эксперт Александр Патешман. Он также посоветовал ограничить количество дорогих продуктов на 31 декабря, таких как красная икра, и заменить ее на красную рыбу.
«Покупаем только товары по акционным ценам, что позволяет нам сэкономить еще, и делаем покупки в разных магазинах. Также меняйте свои продуктовые привычки, исходя из того, что икра сейчас дорогая. Нет смысла поддерживать эту историю. Можно перейти, условно, на красную рыбу», — заявил Патешман в беседе с Life.ru. Он также добавил, что необязательно покупать все продукты в одном магазине. Наоборот продукты следует покупать там, где они дешевле, это позволит сэкономить максимальную сумму.
Патешман также рекомендует воспользоваться предпраздничными акциями на доставку продуктов. Многие сервисы предлагают значительные скидки и купоны на конец года, что позволяет снизить общие затраты на праздничный стол.
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в среднем россиянам придется потратить на новогодний стол около 12 тысяч рублей. Самые низкие затраты ожидаются в Мордовии и Удмуртии — до 7,2 тысячи рублей, самые высокие — в Чукотке, там новогодний стол обойдется жителям в 16 тысяч рублей.
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