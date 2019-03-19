Жительница ямальского села Находка пожаловалась на текущую крышу в новом доме. Об этом она написала в группе «Голос Тундры» в соцсети «ВКонтакте».
«Картонный дом разваливается на глазах, хотя он построен не так давно… С крыши потекла вода, так как никто не занимается очисткой крыш от снега, хотя люди исправно платят за услугу, чистое отмывание денег со стороны администрации и тех, кто этим занимается. Второй этаж заливает по полной», — рассказала жительница дома Оксана Амина-Мухамадеева.
В беседе с корреспондентом «URA.RU» в администрации поселка заявили, что в курсе проблемы. «Обратилась жительница дома по ул. Подгорная, 17, и вопрос был оперативно решен. Управляющая компания устранила проблему, почистила крышу. Видео в социальной сети появилось уже после этого. Причину протечки будем исследовать совместно с УК», — заявили в администрации.
В муниципалитете также уточнили, что по графику управляющая компания обязана убирать снег с крыш еженедельно. А в период обильных снегопадов и метелей этот вопрос содержится на особом контроле главы поселения. Меры по контролю за качеством работы управляющей компании усилены.