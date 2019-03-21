Зрители не оценили искренности звезд Фото: Илья Московец © URA.RU

Пользователи Instagram раскритиковали дуэт певца Николая Баскова и телеведущего Андрея Малахова. В честь 70-летия Валерия Леонтьева звезды исполнили попурри из его песен, но зрителям не понравились вокальные способности Малахова.

«Несмотря на потрясения последних дней (видимо, Басков имеет в виду смерть певицы Юлии Началовой — прим. ред.), жизнь идёт дальше и от этого понимаешь, как важно ценить каждый день! Сегодня у Валерия Леонтьева 70-летний юбилей!!! Мы с Андреем Малаховым присоединяемся к поздравлениям и желаем здоровья, долгих лет жизни и творчества выдающемуся Артисту», — написал Басков на своей странице в Instagram и опубликовал видеозапись выступления.

«Малахову медведь на ухо наступил!», «Андрею надо научиться петь», «Петь не всем дано» «Да и Баскову тоже не стоит», — раскритиковали дуэт пользователи alexandr_barybin, nadezhdamashinskaia и koibai64. Нашлись и те, кто поддержал артистов. «Всё окей! Главное от души! Вы же не сольник даёте», — отметил пользователь lamalialove28.

Номер Баскова и Малахова был исполнен в программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия». Народному артисту РФ Валерию Леонтьеву исполнилось 70 лет 19 марта.