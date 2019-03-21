Губернатор Куйвашев предупредил оренбургского коллегу о важном испытании

Евгений Куйвашев и Денис Паслер много лет проработали вместе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Назначение свердловчанина Дениса Паслера исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области доказывает, что Средний Урал стал федеральной кузницей управленческих кадров. Соответствующее заявление губернатора Евгения Куйвашева распространил Департамент информационной политики Свердловской области.

Евгений Куйвашев напомнил, что Паслер занимал ранее в Свердловской области высокие посты (в частности, в 2012-2016 он работал председателем регионального правительства). «Уверен, опыт управленческой работы, полученный Денисом Паслером в Свердловской области, поможет ему на новом, чрезвычайно ответственном направлении, которое доверил ему глава государства. Средний Урал сегодня — серьезная школа, позволяющая получить уникальный опыт государственного управления, налаживания диалога с людьми, выстраивания взаимодействия с бизнес-сообществом», — заявил Куйвашев.

«У Дениса Владимировича впереди очень важное испытание, трудная задача — заручиться поддержкой жителей Оренбургской области», — уверен Евгений Куйвашев.

Как ранее сообщало «URA.RU», указ о назначении Дениса Паслера врио губернатора Оренбургской области подписан президентом РФ Владимиром Путиным 21 марта.