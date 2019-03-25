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В Тюмени построят две новые развязки

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 08:50
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Открытие движения по развязке на перекрестке улиц Республики и 50 лет Октября. Тюмень
Мосты должны разгрузить имеющиеся магистралиФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени предусмотрено строительство двух развязок, которые существенно разгрузят имеющиеся дороги. Проекты путепроводов будут реализованы в районе Воронинских горок и Дома Обороны. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области.

«В ходе разработки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и моделирования транспортных потоков до 2040 года выявлена необходимость строительства транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Тюменской кольцевой автомобильной дороги с проездом Воронинские горки для увеличения пропускной способности перекрестка», — заметили в управлении.

Контракт на разработку проектной документации уже заключен, работы планируют завершить до конца года. Тип транспортной развязки, схема организации пешеходных потоков и стоимость строительства будут определены позже.

Вторая развязка будет построена через железную дорогу «Москва — Владивосток» в районе улиц Интернациональной и Аккумуляторной и свяжет район Дома Обороны с аэропортом Плеханово. Реализации объекта запланирована не ранее 2021 года.

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