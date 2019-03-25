В Тюмени построят две новые развязки

В Тюмени предусмотрено строительство двух развязок, которые существенно разгрузят имеющиеся дороги. Проекты путепроводов будут реализованы в районе Воронинских горок и Дома Обороны. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области.
«В ходе разработки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и моделирования транспортных потоков до 2040 года выявлена необходимость строительства транспортной развязки в разных уровнях на пересечении Тюменской кольцевой автомобильной дороги с проездом Воронинские горки для увеличения пропускной способности перекрестка», — заметили в управлении.
Контракт на разработку проектной документации уже заключен, работы планируют завершить до конца года. Тип транспортной развязки, схема организации пешеходных потоков и стоимость строительства будут определены позже.
Вторая развязка будет построена через железную дорогу «Москва — Владивосток» в районе улиц Интернациональной и Аккумуляторной и свяжет район Дома Обороны с аэропортом Плеханово. Реализации объекта запланирована не ранее 2021 года.