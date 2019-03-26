Из 10 сотрудников кафедры за два месяца уволились 9 человек Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюменском медуниверситете (ТюмГМУ) уволились девять из десяти преподавателей кафедры стоматологии института непрерывного профессионального развития (НПР). Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией в вузе.

«В декабре 2018-го — январе 2019 года уволилась почти в полном составе кафедра стоматологии — 9 из 10 сотрудников. А тот, кто не уволился, это профессор, которая лежит в коме, но регулярно табелируется, то есть ходит на работу, по мнению администрации вуза, и получает зарплату», — отметил собеседник агентства. Причину ухода с должностей преподавателей он не уточнил.

На кафедре стоматологии института НПР корреспонденту «URA.RU» подтвердили увольнение сотрудников в начале года, но конкретизировать причину также не смогли. «Вся кафедра уволилась по собственному желанию. Решили заведующую кафедрой поддержать. Она была у ее [кафедры] истоков. Мы не хотели другого руководителя», — отметили в вузе.

Получить оперативный комментарий по ситуации в пресс-службе ТюмГМУ не удалось. Туда отправлен запрос. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее «URA.RU» сообщало, что после проверки городской прокуратуры в ТюмГМУ стало известно, что профессор кафедры стоматологии Лариса Ломиашвили, работавшая по совместительству, получала зарплату в вузе, хотя не вела занятия, поскольку находилась в коме.

За низкое качество подготовки специалистов вуз критиковал экс-глава региона Владимир Якушев. Осенью 2018 года сотрудник университета Марина Нечай жаловалась в федеральный Минздрав и полпредство УрФО на ректора Ирину Медведеву, которая, по ее версии, виновата в развале системы медобразования и в коррупции. Нечай утверждала, что в вузе была создана система подтасовки результатов голосования, которая позволяет согласовывать не поддерживаемые коллективом решения. В результате в вузе была проведена прокурорская проверка. 15 сотрудников медицинского университета требовали от генпрокурора России Юрия Чайки и полпреда президента в УрФО Николая Цуканова организовать перепроверку выводов надзорного ведомства, в противном случае сотрудники собирались выйти на акцию протеста.