Росмолодежи разрешили блокировать сайты

Росмолодежь будет бороться с «группами смерти» и «колумбайн-сообществом» Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Росмолодежь получила право блокировать сайты с опасной для детей информацией. Соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Планируется, что таким образом Росмолодежь будет бороться с так называемыми „группами смерти“ и „колумбайн-сообществом“, а также играми, популяризирующими криминальные структуры среди подростков. Получив право блокировать сайты с опасным для детей контентом, Росмолодежь становится организацией, не только продвигающей „доброе“ в молодежной среде, но и противостоящей „злу“ и защищающей детей от негативного информационного воздействия», — сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

По мнению главы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, одна из причин подросткового насилия — бесконтрольное распространение контента, вызывающего агрессию. Он надеется, что благодаря расширению полномочий у Росмолодежи в стране удастся противостоять деструктивному поведению и противодействовать киберугрозам в этой сфере.

По данным RNS, сейчас полномочиями принятия решений о блокировке сайтов наделены МВД, Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба, Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор. Кроме того, «опасные» сайты могут блокироваться на основании судебных решений.

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли законопроект о блокировке фейковой информации в Интернете. Теперь после обнаружения недостоверной информации, прокуратура будет обращаться в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, заблокирует ресурс, на котором был опубликован фейк.