В докладе свердловского детского омбудсмена нашли несуществующие города

В докладе Игоря Морокова нашли неточности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Доклад уполномоченного по правам детей в Свердловской области Игоря Морокова подвергся критике на заседании областного Заксобрания. Председатель законодательного органа Людмила Бабушкина указала на то, что в документе упоминаются муниципальные образования, которых в регионе нет, однако конкретизировать ничего не стала, передает корреспондент «URA.RU».

Бабушкина посоветовала Морокову внимательнее изучить названия населенных пунктов области. При этом она отметила, что в докладе за 2018 год, по крайней мере, нет «грамматических и стилистических ошибок» — в отличие от документа за предыдущий период. Председатель Заксобрания также указала на то, что некоторые проблемы аппарат уполномоченного ни разу не озвучивал парламентариям.

Депутат Вячеслав Вегнер, в свою очередь, не увидел в докладе Морокова каких-либо выводов, кроме предложения создать еще одно подразделение, работа которого также была бы связана с защитой прав детей. Вегнер высказал мнение, что эта инициатива приведет скорее к тому, что «начнет загибаться вся воспитательная работа». Вместо этого депутат призвал обратить внимание на рост количества преступлений в отношении детей в два раза. Причина, по его мнению, в декриминализации 115-й и 116-й статей УК РФ — о причинении легкого вреда здоровью и побоях.