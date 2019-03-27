На малой родине тюменского губернатора отремонтируют разбитые дороги

На малой родине тюменского губернатора Александра Моора — в районе Березняковский — отремонтируют дороги. Ранее местные жители жаловались на их плохое состояние.
В администрации Тюмени (сейчас район является частью города) «URA.RU» рассказали, что порядка 35 км дорог в жилом массиве не имеют твердого покрытия. Часть улиц отремонтируют в 2019 году, на остальные ждут выделения средств из городского бюджета. Стоимость работ там называть не стали.
«Разработана проектная документация на строительство 12,2 км автомобильных дорог в Северном и Южном кварталах района. Она предусматривает комплекс мероприятий по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог, устройству тротуаров, съездов к домам, водоотводных канав, водопропускных труб», — заметили в мэрии.
На этот год запланировано строительство двух улиц: Сорокинской и Ярковской. Если появится финансирование, то работы будут проведены на ул. Нижневартовской, Мальковской и Богандинской. А в 2020 году — на ул. Ноябрьской, Нефтеюганской, Новоуральской.
Также в будущем отремонтируют дорогу на ул. Березняковской (на участке от ул. Семена Шахлина до ул. Ярковская), именно по ней с трудом проезжали жители. Сейчас идет разработка проектной документации. После будут рассматривать возможность финансирования работ.
Как писало ранее «URA.RU», жители района Березняковский в Тюмени, в котором рос губернатор Тюменской области Александр Моор, пожаловались на состояние дорог. Улицы оказались разбиты и залиты водой.