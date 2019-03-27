26 марта 2019
25 марта 2019

На малой родине тюменского губернатора отремонтируют разбитые дороги

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 18:18
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Рейд по объектам ремонта. Курган, ремонт дороги, ремонтные работ
Проекты на ремонт улиц есть, вопрос в деньгахФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На малой родине тюменского губернатора Александра Моора — в районе Березняковский — отремонтируют дороги. Ранее местные жители жаловались на их плохое состояние.

В администрации Тюмени (сейчас район является частью города) «URA.RU» рассказали, что порядка 35 км дорог в жилом массиве не имеют твердого покрытия. Часть улиц отремонтируют в 2019 году, на остальные ждут выделения средств из городского бюджета. Стоимость работ там называть не стали.

«Разработана проектная документация на строительство 12,2 км автомобильных дорог в Северном и Южном кварталах района. Она предусматривает комплекс мероприятий по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог, устройству тротуаров, съездов к домам, водоотводных канав, водопропускных труб», — заметили в мэрии.

На этот год запланировано строительство двух улиц: Сорокинской и Ярковской. Если появится финансирование, то работы будут проведены на ул. Нижневартовской, Мальковской и Богандинской. А в 2020 году — на ул. Ноябрьской, Нефтеюганской, Новоуральской.

Также в будущем отремонтируют дорогу на ул. Березняковской (на участке от ул. Семена Шахлина до ул. Ярковская), именно по ней с трудом проезжали жители. Сейчас идет разработка проектной документации. После будут рассматривать возможность финансирования работ.

Как писало ранее «URA.RU», жители района Березняковский в Тюмени, в котором рос губернатор Тюменской области Александр Моор, пожаловались на состояние дорог. Улицы оказались разбиты и залиты водой.

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