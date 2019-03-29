Власти отложили реформу пенсионных накоплений

Общественные волнения на фоне повышения пенсионного возраста изменили планы властей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Администрация президента (АП) попросила отложить на неопределенный срок внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Закрытый опрос населения показал, что россияне еще не оправились от потрясения, связанного с повышением пенсионного возраста, и воспримут очередное нововведение с неодобрением.

26 марта министр финансов Антон Силуанов, как напоминает RT, объявил о готовности законопроекта об ИПК. Индивидуальный капитал, по его словам, позволит увеличить пенсии до 20% в зависимости от уровня заработной платы. В то же время, о готовности документа представители финансового блока говорят уже с прошлого года, однако документа кроме авторов пока никто не видел.

Близкие к правительству и администрации президента источники газеты «Известия» объяснили, что в целом в АП не против введения системы ИПК, но сейчас этот шаг несвоевременный из-за недавнего повышения пенсионного возраста. Сначала мораторий на внесение законопроекта был наложен до конца 2018 года, однако повторный опрос 2019-го показал, что люди еще не оправились от шока. Обсуждение документа отложено на неопределенный срок.