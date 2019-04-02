В Югре усилят безопасность перед визитами важных гостей

В Югре на фоне задержания членов запрещенной в России организации «ИГИЛ» будут усилены меры безопасности перед масштабными мероприятиями, визитами высоких гостей и праздниками с массовым скоплением людей. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
Тема безопасности обсуждалась на заседании окружной антитеррористической комиссии под руководством первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина. В течение следующих трех месяцев в округе пройдет череда важных событий — международный IT-форум, Пасха, День весны и труда, День Победы, День России, Ураза-Байрам. «В связи с этим необходимо проверить места массового пребывания людей, исключить проведение мероприятий на объектах, не оборудованных инженерно-техническими средствами, обеспечивать антитеррористическую защищенность в соответствии с действующим законодательством», — заявил Геннадий Бухтин.
Как ранее сообщало «URA.RU», специально подготовленная группа сотрудников ФСБ задержала в Сургуте шестерых уроженцев Кавказа, которых подозревают в связях с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. Эта контртеррористическая операция стала крупнейшей за всю историю региона.