Суд до осени оставил в СИЗО Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев до 25 сентября останутся в СИЗО. Такое решение сегодня принял Пресненский районный суд Москвы.
«Обвинение просило продлить срок содержания под стражей для спортсменов еще на полгода, до сентября. Защита ходатайствовала о возвращении дела прокурору. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября», — сказано в сообщении Sports.ru. Повторное рассмотрение дела назначено на 9 апреля.
Футболисты были арестованы 11 октября 2018 года, сообщает портал «Дни.ру». Братья Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий избили водителя ведущей «Первого канала». Инцидент произошел 8 октября прошлого года. В тот же день в «Кофемании» спортсмены устроили драку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и главой «НАМИ» Сергеем Гайсиным. В результате они были арестованы.