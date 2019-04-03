Суд до осени оставил в СИЗО Кокорина и Мамаева

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 21:17
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Предварительные слушания в Пресненском районном суде г.Москвы по делу Кокорина и Павла Мамаева. Москва
Суд продлил срок задержания под стражей Кокорину и МамаевуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев до 25 сентября останутся в СИЗО. Такое решение сегодня принял Пресненский районный суд Москвы.

«Обвинение просило продлить срок содержания под стражей для спортсменов еще на полгода, до сентября. Защита ходатайствовала о возвращении дела прокурору. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября», — сказано в сообщении Sports.ru. Повторное рассмотрение дела назначено на 9 апреля.

Футболисты были арестованы 11 октября 2018 года, сообщает портал «Дни.ру». Братья Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий избили водителя ведущей «Первого канала». Инцидент произошел 8 октября прошлого года. В тот же день в «Кофемании» спортсмены устроили драку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и главой «НАМИ» Сергеем Гайсиным. В результате они были арестованы.

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