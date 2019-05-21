Тюменского экс-омоновца, искалеченного своим командиром, сегодня ждут в суде

Сегодняшние слушания назначены на 14 часов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Экс-омоновец Иван Голиней, покалеченный в 2014 году своим командиром Владимиром Бутрой во время незаконного спарринга, может выступить 21 мая в Ленинском районном суде Тюмени. Об этом «URA.RU» сообщила мать пострадавшего Наталья Голиней.

«Ваня выступит в суде, если позволит состояние здоровья», — рассказала Наталья. В обратном случае заседание суда, по ее словам, будет перенесено. Сегодняшние слушания назначены на 14 часов.

Ранее агентство сообщало, что командир вызвал Голинея на бой, который являлся своеобразным «посвящением» в бойцы ОМОНа — в тот день у Ивана была лишь вторая рабочая смена. В результате молодой человек получил тяжелые травмы головы, впал в кому и стал инвалидом I группы.

Бутра отрицал обвинения, настаивая на том, что Голиней травмировался, играя в регби. Но прокуратура предоставила в суд заключения экспертиз, что Голиней получил травмы во время несения службы.

В суде обвиняемого, который находится под подпиской о невыезде (ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы по ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), пока не допрашивали — позиция Бутры будет озвучена в конце процесса.