Решетников посетит Суксун и Чернушку Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Исполнение национального проекта по расселению из ветхого и аварийного жилья проверит губернатор Пермского края Максим Решетников в Чернушке и Суксуне, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона. Визиты в эти города запланированы на 28 и 31 мая, соответственно. В каждой территории отдельно запланирована встреча с жителями.

«Будет осмотр объектов, которые обещали отремонтировать или построить во время встреч с населением в 2017 году, во время предвыборной кампании», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе губернатора Пермского края.

В Чернушке глава региона планирует также съездить на мусорный полигон, который находится недалеко от города. В декабре 2018 и январе 2019 года люди пожаловались главе региона и президенту страны на новую схему обращения с ТКО. Жители Чернушки заявили, что считают полигон и без того переполненным, потому он не способен принять мусор еще и из других районов края, как это предполагала схема.

Также на этой неделе глава региона встретится с министром культуры России Владимиром Мединским, сообщил источник агентства, близкий к администрации губернатора. «Встреча пройдет 30 мая, министр должен приехать на закрытие Дягилевского фестиваля», — уточнил инсайдер. Ожидается, что Решетников и Мединский обсудят проект строительства новой сцены театра оперы и балета в Перми.