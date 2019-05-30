Аудиторы признали провал главного экономического проекта России

В Особых экономических зонах бизнесмены прячутся от налогов Фото: depositphotos.com

Особые экономические зоны (ОЭЗ) не стали драйверами роста российской экономики. Как отмечается в бюллетене Счетной палаты, 80% произведенной на этих территориях продукции остается на внутреннем рынке, не поступая на экспорт. Более того, аналогичную продукцию выпускают и другие предприятия страны.

Проверяющие отметили, что в ОЭЗ производят стройматериалы, шины и лекарства, тогда как изначально предполагалась, что на этих площадках будут созданы высокотехнологичные отрасли экономики и будет разрабатываться новейшая продукция, пишет газета «Известия».

Аудиторы пришли к выводу, что компании пользуются режимами ОЭЗ не для развития отраслей, в которых работают, а для минимизации собственных налогов.

Особые экономические зоны — это территории с особым юридическим статусом, которым государство предоставляет льготы для привлечения инвесторов. В России ОЭЗ начали создаваться в 2005 году с целью развития в том числе экономики, туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктуры. На данный момент в стране действует 25 особых экономических зон.