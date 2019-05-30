Из Челябинска запускают прямые авиарейсы на курорт в Грузии

Из Челябинска в Грузию можно будет улететь прямым рейсом раз в неделю Фото: unsplash.com

С 23 июня открываются прямые авиарейсы из Челябинска в Батуми. Они будут выполняться во время курортного сезона, до 22 сентября, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

Самолеты на грузинский курорт будут вылетать по воскресеньям, в 23:30 по местному времени. В Батуми они будут приземляться в два часа ночи. Обратные рейсы также будут выполняться раз в неделю — по понедельникам, в 03:00. В Челябинске лайнер окажется в 07:30. Полет займет три с половиной часа.

«Билеты туда и обратно будут стоить от 20 тыс. 440 рублей, продажа открыта. Стоимость будет привязана к курсу евро. Полеты выполняются компанией „ЮВТ АЭРО“», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе челябинского аэропорта.