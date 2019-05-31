В Московской области мэра задержали по подозрению в убийстве замглавы районной общественной палаты

Чиновника задержали на рабочем месте Фото: Pixabay

Глава администрации Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан. Его подозревают убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники, а сам факт задержания подтвердили силовики.

«Сегодня Кулаков задержан на рабочем месте. Он подозревается в причастности к смерти Исаенковой», — приводит «Интерфакс» слова собеседника. По его словам, изначально признаков насильственной смерти на теле погибшей не было, однако экспертиза выявила, что женщина все же была убита. Она пропала в ночь на 2 мая, а 4-го числа ее нашли задушенной в своем автомобиле Mercedes в лесополосе, пишет РБК. Причиной убийства мог стать личный конфликт.

«Факт задержания [Андрея Кулакова] по подозрению в убийстве подтверждаем», — сообщили агентству в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

В пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья сообщили, что Кулаков досрочно прекратил мэрские полномочия 29 мая, пишет ТАСС. Его обязанности сейчас исполняет первый заместитель Никколай Воробьев.