В Тюменской области печенье будут печь на машиностроительном заводе

На площадке бывшего Ишимского машиностроительного завода (Тюменская область) готовится к открытию новый цех местной кондитерской фабрики «Слада». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы региона Александра Моора, который посетил строительную площадку 31 июля.
Компания специализируется на выпуске печенья, зефира и вафель. Запуск первой производственной линии инвестор наметил на сентябрь, до 2022 году буду запущены еще две линии. Общие инвестиции в проект оцениваются на уровне одного миллиарда рублей. На предприятии уже создано 20 рабочих мест.
Глава региона отметил, что кондитерские изделия обладают высоким экспортным потенциалом. «Тюменские кондитеры вносят весомый вклад в реализацию нацпроекта „Международная кооперация и экспорт“. Продукция „Слады“ уже поставляется в страны Евросоюза и СНГ, а также в Китай и Монголию», — заявил Моор.