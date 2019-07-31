30 июля 2019
29 июля 2019

В Тюменской области печенье будут печь на машиностроительном заводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Владимира Якушева в Ялуторовск. Тюменская область, кондитерская фабрика, печенье
Тюменское печенье, по словам губернатора Алесандра Моора, поставляется в страны ЕвросоюзаФото: Николай Бастриков © URA.RU

На площадке бывшего Ишимского машиностроительного завода (Тюменская область) готовится к открытию новый цех местной кондитерской фабрики «Слада». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы региона Александра Моора, который посетил строительную площадку 31 июля.

Компания специализируется на выпуске печенья, зефира и вафель. Запуск первой производственной линии инвестор наметил на сентябрь, до 2022 году буду запущены еще две линии. Общие инвестиции в проект оцениваются на уровне одного миллиарда рублей. На предприятии уже создано 20 рабочих мест.

Глава региона отметил, что кондитерские изделия обладают высоким экспортным потенциалом. «Тюменские кондитеры вносят весомый вклад в реализацию нацпроекта „Международная кооперация и экспорт“. Продукция „Слады“ уже поставляется в страны Евросоюза и СНГ, а также в Китай и Монголию», — заявил Моор.

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© Служба новостей «URA.RU»
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