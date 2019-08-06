Властям прикамского города не хватило года, чтобы выполнить требование прокуратуры. СКРИН

06 августа 2019 в 12:17 Размер текста - 17 +

Кунгурская муниципальная земля сдавалась в субаренду с нарушениями закона Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Мэрия Кунгура (Пермский край) и местное муниципальное предприятие с сентября прошлого года не могут исполнить требование прокуратуры. Дело в том, что договоры с владельцами аттракционов и торговых точек на территории городского парка на Гоголя, 23 заключены с нарушением закона. Об этом сообщил источник «URA.RU», передав соответствующие документы. Инсайдер пояснил, что территория городского парка передавалась бизнесменам в субаренду без проведения торгов и без выделения соответствующих мест в общегородской схеме размещения нестационарных торговых объектов. Отмечается, что с договоры с нарушениями были заключены в период с апреля 2017 года по июль 2018 года. «В адрес администрации города Кунгура, МУП „Комбинат бытового обслуживания“ (арендует территорию парка, — прим. редакции) внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения и не допускать подобные нарушения впредь», — сообщил прокурора Кунгура еще в сентябре 2018 года. Однако на сегодняшний день ситуация практически не изменилась. В декабре 2018 года и июне 2019 года мэрия Кунгура утвердила схему размещения нестационарных торговых объектов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии. Но в схему внесли только торговые точки, аттракционов в ней нет. Директор МУП «Комбинат бытового обслуживания» Андрей Елтышев объяснил «URA.RU», что ситуация осложняется тем, что договоры были заключены давно. «Там был заключен договор на пять лет, но еще не мной, а бывшим руководителем. Он еще не закончился. Я не могу ничего сделать до окончания договора», — пояснил Елтышев. «URA.RU» направило запрос в прокуратуру Пермского края с просьбой прокомментировать данную ситуацию. Кунгурский городской прокурор выявил нарушения при заключении договоров с владельцами НТО и аттракционов в парке на Гоголя, 23 Фото: читатель «URA.RU»