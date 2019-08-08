Названы вещи, которые россияне чаще всего забывают в самолете

Ноутбук — одна из вещей, которые часто теряются в самолетах Фото: unsplash.com

Россияне чаще всего забывают в самолетах телефоны, гарнитуры и ноутбуки. Об этом сообщают аналитики сервиса онлайн-сервиса организации путешествий OneTwoTrip.

Аналитики сервиса провели опрос, в результате которого выяснилось, что каждый пятый путешественник что-то оставлял в самолете. «Телефоны, гарнитуру, ноутбуки, игровые приставки забывали 29% респондентов», — приводит РИА «Новости» выдержку из исследования. Сумки и чемоданы в самолете оставляли 14% опрошенных, покупки из Duty Free — 13%, подушки — 10%, одежду — 9%.

По словам экспертов, в большинстве случаев забытые вещи можно вернуть. Их, как правило, оставляют в камерах хранения, и владелец может забрать пропажу, написав соответствующее заявление в службу поддержки аэропорта.