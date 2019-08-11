В Госдуме хотят ввести минимальную планку для зарплат бюджетников

Заработные платы медиков и других бюджетников при выполнении трудовой нормы не могут быть меньше двойной величины прожиточного минимума Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Врачи, учителя, работники культуры и муниципальные служащие должны получать заработную плату не менее двойной величины прожиточного минимума, установленного в регионе, в котором они трудятся. С инициативой в Госдуму обратились парламентарии Республики Адыгея.

По расчетам республиканских депутатов зарплата бюджетников разнится от региона к региону, пишет «Российская газета». Минимальная планка, как считают парламентарии, снимет проблему дифференциации доходов. «Речь [в законопроекте] идет об установлении минимума, ниже которого зарплата бюджетников падать не должна», — пояснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

В профсоюзе медиков отмечают, что на практике сейчас считают зарплату «на круг», то есть из всех источников. Если один из докторов работает на 1,5-2 ставки у него зарплата изначально выше, чем в среднем по медучреждению. «Возможно, в идее установить нижнюю планку зарплаты, чтобы у любого медицинского работника она не могла опуститься ниже двух прожиточных минимумов в регионе, есть рациональное зерно — такая мера защитит наиболее низкооплачиваемых работников», — считает Сергей Дорофеев, вице-президент Национальной медицинской палаты.

В Минобрнауке два года назад разработали рекомендации о том, как должен распределяться зарплатный фонд учителей: 70% — на ставки и оклады и только 30% — на различные надбавки. На деле иногда гарантированная часть составляет около 10%. Как рассказал газете зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко, его организация выступает за установление единых минимальных базовых ставок и окладов для всех учителей. «На наш взгляд, минимальный размер оклада за работу на одну ставку должен быть не меньше минимального размера оплаты труда», — подчеркнул собеседник агентства.

Руководитель администрации Чувашии ранее выступил с заявлением, что учителя и врачи, которые мало получают, просто мало работают, писало Nation News.