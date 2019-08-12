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Раскрыто дело о расстреле семьи из трех человек на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Сыщики раскрыли двойное убийство за неделюФото: СКР по Свердловской области

Сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из СКР задержали подозреваемого в расстреле семьи в селе Тимофеево (Свердловская область). Тогда погибли супруги Сабуровы, их 21-летняя дочь с огнестрельным ранением головы попала в реанимацию.

«Мужчина арестован на два месяца. В интересах следствия его фамилия пока не называется», — сообщили «URA.RU» в Слободо-Туринском суде. Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга уточнил, что подробности задержания подозреваемого будут озвучены в ближайшее время.

Ранее «URA.RU» сообщало, что семья Сабуровых была расстреляна 1 августа в собственном доме. По словам соседей, Сабуровы переехали в деревню из Тюменской области недавно и мало с кем общались.

Анна Сабурова с мужем погибли на месте
Фото: Анна Сабурова, ОК

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© Служба новостей «URA.RU»
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