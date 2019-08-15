Бывшего главу пермского Росимущества наказали после конфликта с бизнесменом

УФАС оштрафовала чиновника, не пустившего бизнесмена на торги, на 15 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы России (УФАС) оштрафовало экс-главу теруправления Росимущества Дениса Молодых. По итогам проверки было установлено, что чиновник, не имея законных оснований, отстранил пермского бизнесмена от участия в торгах, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации УФАС, перед началом аукциона на право аренды гаражных боксов Молодых не пустил в кабинет предпринимателя, собиравшегося участвовать в торгах. «Отказ носил незаконный характер, соответственно председатель аукционной комиссии не обеспечил конкуренцию», — объяснил глава пермского УФАС Александр Плаксин.

В итоге Молодых был оштрафован на 15 тысяч рублей за инцидент, который произошел в прошлом году. Чиновник пытался обжаловать решение комиссии, но Ленинской райсуд Перми отклонил его апелляцию.

Молодых возглавлял пермское теруправление Росимущества с осени 2016 года по апрель этого года. Ранее он также занимал пост замминистра транспорта пермского края. После увольнения из Росимущества Молодых остался в структуре ведомства.