Ксения Собчак решила подыграть балерине Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак решила попробовать себя в роли балерины. Снимок, похожий на те, что публикует экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова, появился на странице Собчак в Instagram.

«Балерина из шкатулки», — подписала снимок телеведущая. На фотографии она стоит на одной ноге, подняв вторую вверх и разведя в разные стороны руки.

Подписчики телеведущей сравнили ее с балериной Волочковой, у которой та не так давно брала интервью. Экс-прима Мариинского и Большого театров часто публикует на своей странице в соцсети снимки, на которых она изображения сидящей на шпагате. В ход у Волочковой идут все подручные вещи — она садится на шпагат в бане, в клетке и других не самых подходящих для этого местах.