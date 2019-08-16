Ревизор из Москвы приехал в Тюмень, чтоб оценить суперпроект, о котором просил Путин

Президент Российской академии наук Александр Сергеев высоко оценил подготовку к созданию научно-образовательного центра в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев прилетел в Тюмень для анализа создания Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Тюменского госуниверситета. Проект реализуется при поддержке губернаторов регионов тюменской «матрешки» Александра Моора (Тюменская область), Дмитрия Артюхова (ЯНАО) и Натальи Комаровой (ХМАО-Югра).

В совещании по ключевым проектам суперцентра участвовали министр строительства Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, ректор ТюмГУ Валерий Фальков и представители научного сообщества региона. В Тюмени Сергеев посетил завод ГМС «Нефтемаш», где были представлены результаты научно-производственной кооперации ТюмГУ и ГМС «Нефтемаш».

Фальков отметил, что визит президента РАН является «аудитом фокусов и направлений, по которым будет развиваться НОЦ». По словам президента РАН, уникальность Тюменского НОЦа заключается в активнейшей позиции региональной власти и в наличии высокотехнологичных компаний, которые уже готовы к сотрудничеству.

Строительство НОЦа является одной из главных целей нацпроекта «Наука». Проект создается по поручению президента России Владимира Путина.