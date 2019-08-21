Чиновница, назвавшая иркутчан «быдлом», зарабатывает как губернатор

Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которая оказалась в центре скандала из-за аудиозаписи с оскорблениями в адрес жителей Тулуна, заработала за 2018 год почти столько же, сколько и ее начальник — глава региона Сергей Левченко. Об этом говорится на официальном сайте администрации Иркутской области.
«Доход Алешкевич — около 5,3 млн рублей. В собственности у нее есть квартира площадью 94,1 квадратных метра», — говорится в декларации чиновницы. При этом доход иркутского губернатора Сергея Левченко за прошлый год составляет 5,5 млн рублей.
СМИ также узнали, что Алашкевич ведет роскошный образ жизни. Оказалось, что она носит люксовые аксессуары. На нескольких снимках она запечатлена в часах Marine Chronometer, стоимость которых превышает два миллиона рублей.
Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой слышен женский голос, похожий на голос Ирины Алашкевич. Собеседница резко высказалась о пострадавших от паводка в Тулуне. Женщина назвала их «быдлом» и «бичами». В благотворительном фонде, помогавшем жертвам наводнения в Тулуне, потребовали отправить Алашкевич в отставку. Иркутский губернатор Сергей Левченко заявил о начале расследования в связи с появлением данной аудиозаписи, а сама чиновница отправлена в отпуск. Источник в правительстве Иркутской области рассказал «URA.RU», что причиной скандала могли стать интриги в окружении главы региона, коммуниста Сергея Левченко.