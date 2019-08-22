Представитель Путина отреагировал на планы британцев снять сериал о российском президенте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, путин на экране
Владимир Путин не знает, что британцы решили снять про него сериалФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России не знает об идее британского канала Channel 4 снять сериал «Путин: История русского шпиона». Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Владимирович не знает о планах британского канала снять о нем сериал. Британские продюсеры не пытались получить комментарии российского президента для съемок», — заявил Песков.

Как писало ранее «URA.RU», британское телевидение снимет трехсерийный документальный фильм о российском президенте Владимире Путине. Авторы проекта «Путин: История русского шпиона» попытаются рассказать, как бывший сотрудник КГБ стал главой России и изменил мировую политику, передает RT.

Расскажите о новости друзьям
Кино Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...