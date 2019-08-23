Пассажир вел себя неадекватно, сообщили очевидцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Перми на одной из остановок разгромил автобус. По словам очевидцев, мужчина зашел в транспорт 77 маршрута, вел себя неадекватно, хамил кондуктору и отказывался платить за проезд.

Пассажиры попросили пермяка выйти, а когда он отказался, его вытолкали из салона автобуса. «Этот неадекват (у него в руках была желязяка, вроде госномера авто и канистра) начал бить стекло. Все осколки полетели в пассажиров. Многим послышался хлопок, похожий на выстрел», — поделился очевидец в паблике «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте».

В полиции «URA.RU» сообщили, что инцидент произошел на одной из остановок общественного транспорта. Сейчас по данному факту проводится проверка. «В отделе полиции Индустриального района Перми зарегистрирован материал проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Сейчас в полиции выясняют, что стало причиной агрессивного поведения молодого человека.