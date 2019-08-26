В России появится новейший бомбардировщик-ракетоносец

Минобороны РФ утвердило все технические требования к новому бомбардировщику-ракетоносцу, его производство уже началось. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«Производить перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА) будут компания „Туполев“ и другие предприятия Объединенной авиастроительной корпорации», — цитирует «Интерфакс» высокопоставленного федерального чиновника. ПАК ДА должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021—2022 годах. Первый полет нового бомбардировщика состоится не ранее 2025—2026 года. В серийное производство ПАК ДА будет запущен лишь к 2029 году.
Ранее китайский информационный портал Sohu опубликовал подробную статью, что Россия «не на шутку напугала НАТО» во время военных учений BALTOPS-2019. Напряжение участников события вызвали два внезапно появившихся бомбардировщика Ту-160. А американские военные эксперты и журналисты официально признали российские истребители Су-35С на службе ВВС Китая одной из главных проблем Пентагона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уточняет «Утро.ру».