Росстат озвучил размер «невидимой» экономики России

По мнению экспертов, россияне уходят в неформальную экономику потому, что стремятся избежать избыточного государственного регулирования и высоких налогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Размер неучтенной экономики России в 2017 году составил 11,7 триллионов рублей, что соответствует 12,7% ВВП. По данным Росстата, самая крупная доля теневого и неформального производства находится в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве.

«Доля не наблюдаемой экономики в ВВП снижается, но практически не уменьшаются ее абсолютные объемы в рыночных ценах», — цитирует РБК директора Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексея Пономаренко. По его мнению, россияне уходят в неформальную экономику по причине того, что в официальном секторе нет предложений работы с высокой зарплатой. Также некоторые предпочитают теневую экономику во избежание высоких налогов и избыточного государственного регулирования. При этом, по мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, большой теневой сектор в России является следствием отсутствия стабильного законодательства в сфере экономики, в частности налогов и обязательных платежей.

Также стали известны объемы «секретных» расходов России. По данным Росстата, в 2017 году Россия потратила на покупку вооружения и интеллектуальной собственности 4,85 триллионов рублей, что составляет 5,3% от общего ВВП.

Ранее Минэкономразвития опровергли сообщение о том, что ведомство рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой, сообщает телеканал 360.